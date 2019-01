Filetes de pescado en salsa de aguacate Tiempo Total 14 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 14 Min Porciones 6 Filetes de pescado pochados y servidos en frío con una salsa cremosa de aguacate con cilantro. Una receta fácil. Ingredientes 6 filetes de pescado blanco

2 dientes de ajo

1 hoja de laurel

Sal, al gusto

3 aguacates, su pulpa

1/2 taza de crema

1. Coloca los filetes de pescado en una cacerola con agua, laurel, 1 diente de ajo y sal. Calienta a fuego alto hasta que el agua empiece a hervir, reduce el fuego a bajo y cocina hasta que el pescado pueda desmenuzarse fácilmente con un tenedor, entre 6 y 10 minutos, dependiendo del tipo de pescado y grosor del filete. Escurre y deja enfriar. 2. Licúa los aguacates con 1 diente de ajo, crema, cilantro y sal hasta obtener una mezcla homogénea. 3. Sirve los filetes de pescados al tiempo bañados en la salsa de aguacate.

