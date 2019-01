Pollo con plátano y ciruela pasa Tiempo Total 55 Min Tiempo Activo 35 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 6 Piezas de pollo, rebanadas de plátano, ciruelas y aceitunas en una salsa de jitomate con un toque de canela. Ingredientes 1 pollo en piezas

3 jitomates

1 clavo de olor

1 pizca de canela en polvo

1 cucharadita de azúcar

½ cebolla, picada 2 cucharadas de aceite

Sal y pimienta, al gusto

2 plátanos Tabasco, pelados y rebanados

15 aceitunas sin hueso, picadas

Calienta el aceite en una cacerola a fuego medio y sofríe la cebolla hasta que se vea transparente. Salpimienta las piezas de pollo, agrégalas a la cacerola y cocina, volteando de vez en cuando, hasta que se hayan dorado uniformemente. 2. Mientras, licúa jitomates, clavo de olor, canela y azúcar con 1/4 taza de agua. Cuela dentro de la cacerola con el pollo, agrega 1 taza de agua y reduce el fuego; cocina hasta que el pollo esté suave, aproximadamente 30 minutos. Si es necesario agrega solo un poco de agua. 3. Añade el plátano, aceitunas y ciruelas pasas. Tapa y cocina durante 5 minutos más.

