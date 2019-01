Chuletas de borrego al limón y tomillo Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 12 Chuletas de cordero con aromas mediterráneos. Si te sobra marinada, barniza vegetales y ásalos. Las chuletas pueden ser horneadas o asadas. Si no tienes tomillo a la mano, puedes utilizar romero. Ingredientes ½ taza de aceite de oliva

3 cucharadas de jugo de limón

1 puño de tomillo fresco

sal y pimienta negra recién molida al gusto

12 chuletas de borrego Cómo hacerlo 1. Mezcla el aceite de oliva, jugo de limón y tomillo en un tazón pequeño y sazona con sal y pimienta al gusto. Coloca las chuletas sobre un plato y úntalas con la mezcla de aceite de oliva. Marina durante 1 hora. 2. Precalienta el asador temperatura alta. 3. Engrasa ligeramente la parrilla. Coloca las chuletas de cordero y tira la marinada. Cocina durante 5 minutos por cada lado o hasta que alcancen el término deseado. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.