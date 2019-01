Rollo de hojaldre relleno de carne Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 4 Rollo de pasta hojaldre relleno de un guiso sencillo de carne molida de res con aceitunas y salsa de jitomate. Una receta fácil y sabrosa. Ingredientes 2 cucharadas de aceite

250 gramos de carne molida de res

Sal, al gusto

1 jitomate

½ cebolla chica 2 dientes de ajo

¼ de taza de agua

½ taza de aceitunas sin hueso, picadas

300 gramos de pasta de hojaldre

1. Calienta el aceite en un sartén a fuego medio. Sazona la carne con sal y fríela en el aceite caliente hasta que haya perdido su color dojo. 2. Mientras, licúa el jitomate con la cebolla, ajo y agua. Vierte sobre la carne, mezcla bien y agrega las aceitunas. Cocina a fuego suave hasta que el líquido se haya evaporado. Deja enfriar. 3. Precalienta el horno a 170° centígrados y engrasa con aceite una charola para hornear. 4. Enharina ligeramente una superficie plana y limpia y extiende la pasta de hojaldre con un rodillo. Agrega el guiso de carne cerca de una orilla de la pasta y enrolla. Barniza con huevo y hornea hasta que se haya dorado ligeramente, aproximadamente 20 minutos. 5. Sirve caliente y acompaña con una ensalada fresca.

