Chiles serranos toreados Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 30 Chiles serranos asados (casi quemados) y marinados en una mezcla de aceite, salsa de soya y jugo de limón. Deliciosos para acompañar tus carnes asadas, frijoles charros y/o tacos. Ingredientes 30 chiles serranos

½ taza de aceite

1 cucharada de salsa de soya

2 limones, su jugo

Asa los chiles en un comal caliente hasta que su piel se haya quemado uniformemente y colócalos en un frasco de vidrio. 2. Mezcla aparte el aceite, salsa de soya, jugo de limón y sal; vierte dentro del frasco con los chiles. Tapa y refrigera hasta por 1 semana… o sírvelos inmediatamente con carne asada.

