Papas con requesón Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Rebanadas de papas cocidas bañadas en una mezcla de requesón con leche y sazonadas con sal, pimienta y perejil. Ingredientes 6 papas, en rebanadas delgadas

Sal y pimienta, al gusto

1 taza de requesón

1 taza de leche

2 cucharadas de mantequilla

2 cucharadas de perejil picado

1/2 cucharadita de orégano seco triturado Cómo hacerlo 1. Cuece las papas rebanadas en una olla con agua hirviendo y sal hasta que puedas picarlas fácilmente con un tenedor. 2. Mientras, coloca el requesón en un recipiente y agrega poco a poco la leche y sin dejar de batir con un tenedor hasta tener una mezcla homogénea. 3. Engrasa con mantequilla el fondo de una cacerola amplia. Acomoda una capa de rebanadas de papa cocidas, salpimienta, espolvorea con perejil y vierte encima parte de la mezcla de requesón con leche. Repite el procedimiento hasta terminar con las papas y el requesón. Espolvorea la superficie con orégano, tapa la cacerola y cocina a fuego bajo hasta que todo se haya calentado. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.