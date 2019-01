Chiles poblanos rellenos de elote Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 6 Chiles poblanos marinados en una vinagreta simple y rellenos con una mezcla de elote, cebolla y aceitunas. Ingredientes 6 chiles poblanos, asados, pelados y sin semillas

3/4 taza de aceite vegetal

1/4 taza de vinagre casero o de manzana

Sal y pimienta, al gusto

3 tazas de granos de elote

½ cebolla, picada

10 aceitunas sin hueso, picadas

1. Coloca los chiles poblanos en un recipiente. Mezcla el aceite, vinagre, 1/2 cucharadita de sal y 1/2 cucharadita de pimienta; vierte sobre los chiles poblanos y deja marinar durante 30 minutos. Mueve de vez en cuando el recipiente. 2. Cuece los granos de elote en agua con sal hasta que estén suaves, aproximadamente 10 minutos. Escúrrelos y mézclalos con la cebolla y aceitunas. Sazona la mezcla con 3 cucharadas de la vinagreta en que se marinan los chiles. 3. Escurre los chiles, rellénalos con granos de elote y espolvoréalos con el orégano seco. Sírvelos a temperatura ambiente.

