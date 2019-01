Molletes de frijol con salsa Tiempo Total 29 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 19 Min Porciones 12 Rebanadas de pan bolillo o telera con frijoles refritos y queso gratinado, servidos con una salsa mexicana con aguacate. Ingredientes 6 bolillos o teleras, partidos en mitades a lo largo

1 ½ tazas de frijoles refritos

2 tazas de queso Oaxaca deshebrado

1 lata (220 gramos) de salsa mexicana

1. Retira el migajón de las mitades de pan, unta dos cucharadas de frijoles en cada una de ellas y agrega queso Oaxaca encima. Hornea a temperatura media-alta en el horno de gas u hornito eléctrico hasta que el queso se haya gratinado y el pan dorado un poco. 2. Mezcla la salsa mexicana con el aguacate. Sirve los molletes calientes con salsa encima.

