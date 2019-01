Sincronizadas con aguacate Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 22 Min Tiempo Activo 12 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 12 Quesadillas con tortilla de harina y jamón, servidas con aguacate. La forma más fácil de salir del paso a la hora del desayuno, almuerzo o cena. Ingredientes 2 aguacates, su pulpa

1 limón, su jugo

Sal, al gusto

24 tortillas de harina chicas

12 rebanadas de jamón

12 rebanadas de queso manchego Cómo hacerlo 1. Machaca la pulpa de aguacate y sazona con limón y sal. 2. Calienta un comal antiadherente y baja el fuego al mínimo. Coloca en el comal las tortillas de harina que quepan en una sola capa y pon sobre cada una una rebanada de jamón y una de queso. Cubre con otra tortilla y cocina hasta que se hayan dorado al gusto por ambos lados y el queso se haya fundido. Repite el procedimiento hasta terminar con las tortilla, jamón y queso. 3. Corta las sincronizadas en cuatro triángulos y acompáñalas con el aguacate. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.