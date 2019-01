Enfrijoladas con chorizo y requesón Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Tortillas bañadas en salsa defrijoles, rellenas de chorizo y chile jalapeño, y cubiertas con requesón. Ingredientes 1 ½ tazas de frijoles cocidos

1 cucharada de aceite

4 bolas de chorizo, desmenuzado

12 tortillas de maíz

Rajas de chiles jalapeños en vinagre, al gusto

½ taza de requesón Cómo hacerlo 1. Calienta 1 cucharada de aceite en una cacerola pequeña a fuego medio-bajo. Licúa los frijoles con un poco de su caldo hasta obtener una consistecia cremosa y homogénea. Vierte sobre el sartén con el aceite caliente y cocina al fuego más bajo mientras preparas el resto de los ingredientes. 2. Fríe el chorizo en su propia grasa dentro de un sartén a fuego medio hasta que se haya dorado. Escurre el exceso de grasa con servilletas o toallas de papel y mantenlo caliente. 3. Calienta las tortillas en el horno de microondas o en un comal de forma que queden suaves y manejables. Sumerge cada una dentro de los frijoles calientes y rellénalas con cantidades iguales de chorizo y chile jalapeño al gusto. Enrolla las enfrijoladas, báñalas con el resto de la salsa de frijol y espolvoréalas con el requesón. Sirve inmediatamente.

