Ensalada de huevo con morrón Tiempo Total 27 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Huevos cocidos, pimientos y jitomates aderezados con una vinagreta sencilla de aceite de oliva y limón. Ingredientes 4 huevos

2 pimientos morrón, finamente picados

2 jitomates, finamente picados

1 cucharadita de aceite de oliva

1 limón, el jugo

Coloca los huevos en una cacerola, sin encimarlos, y cúbrelos con 3 centímetros de agua fría. Calienta a fuego alto solo hasta que empiecen a hervir. Retira de la cacerola de la parrilla caliente y tápala. Deja que los huevos reposen en el agua caliente entre 12 y 15 minutos, dependiendo de su tamaño. Enjuaga los huevos con agua fría, pélalos y pícalos. Mezcla los huevos picados con los pimientos y jitomates. 2. Aparte, mezcla el aceite con el imón, sal y pimienta. Vierte sobre la ensalada, revuelve con cuidado y sirve.

