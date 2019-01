Huevos con atún y papa Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 Huevos revueltos con atún, cubitos de papa y una salsa de jitomate con chile serrano. Un verdadero desayuno de campeones. Ingredientes 3 cucharadas de aceite

2 papas, peladas y en cubitos

½ cebolla chica, picada

1 o 2 chiles serranos, picados

1 diente de ajo, pelado y picado 2 jitomates, picados

1 lata (140 gramos) de atún, escurrido y desmenuzado

3 huevos, batidos

Cómo hacerlo 1. Calienta el aceite en un sartén a fuego medio y fríe las papas hasta que se hayan ablandado y dorado ligeramente. Retíralas del sartén y resérvalas. 2. Sofríe en el mismo sartén la cebolla, ajo, chiles y jitomate hsta que este último cambie de color. Añade el atún, mezcla bien y cocina hasta que se haya calentado. Regresa las papas al sartén, agrega los huevos, sazona con sal y cocina, moviendo de vez en cuando, hasta que se hayan cuajado.

