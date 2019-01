Camarones en limón y cilantro Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 20 Min Porciones 4 Camarones salteados con ralladura de limón y cilantro fresco, sazonados con jugo de limón y pimienta negra. Prepara este platillo en cuestión de minutos. Ingredientes 20 camarones grandes, pelados y desvenados

6 limones medianos, su ralladura

1 puño de cilantro fresco picado

4 cucharadas de aceite de oliva extra virgen (dividido)

Sal al gusto

1 limón, su jugo

Pimienta negra recién molida al gusto Cómo hacerlo 1. En un tazón, mezcla los camarones con la ralladura de limón y el cilantro. 2. Calienta la mitad del aceite en un sartén a fuego medio. Agrega un poco de sal e incorpora los camarones con la ralladura y el cilantro. Cocina, moviendo constantemente, hasta que hayan cambiado de color, aproximadamente 5 minutos. 3. Pasa los camarones cocidosa un tazón con todo y el aceite, ralladura y cilantro en que se cocinaron. Agrega el aceite limpio restante y el jugo de limón. Sazona con pimienta y sirve inmediatamente. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.