Sopa de huevo con arroz Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Huevos pochados en un caldillo de jitomate con chile serrano y solo un poco de arroz. Una receta fácil y económica. Ingredientes 3 jitomates

1 chile serrano

2 dientes de ajo

½ cebolla chica

2 litros de agua 1 cucharada de aceite

½ taza de arroz

1 cucharada de cilantro picado

Sal, al gusto

6 huevos Cómo hacerlo 1. Asa los jitomates y el chile serrano en un comal y licúalos junto con el ajo, cebolla ¼ de taza de agua. Cuela. 2. Calienta el aceite en una cacerola a fuego medio-bajo y fríe la salsa anterior durante unos minutos, hasta que empiece a reducirse. Agrega el resto del agua, arroz, cilantro y sal. Deja que suelte el hervor a fuego alto, reduce el fuego, tapa y cocina hasta que el arroz esté suave, aproximadamente 20 minutos. 3. Rompe sobre el caldillo los huevos, cuidando que no se reviente la yema. Cocina hasta que la clara del huevo se haya cuajado. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

