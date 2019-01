Arroz con chile poblano Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 4 Arroz cocido en una salsa de chiles poblanos asados con caldo de pollo. Este arroz verde es simplemente delicioso. Ingredientes 5 chiles poblanos, asados, pelados y sin semillas

½ cebolla chica

1 diente de ajo

3 ½ tazas de caldo de pollo

2 cucharadas de aceite

1 ½ tazas de arroz

1 rama de epazote

Licúa 4 chiles poblanos junto con la cebolla, ajo y 1 taza de caldo de pollo. 2. Calienta el aceite en una cacerola a fuego medio y fríe el arroz, sin dejar de mover, hasta que se haya dorado uniformemente. Vierte el licuado de chile poblano y agrega el resto del caldo de pollo, epazote y sal. Deja que empiece a hervir, tapa, reduce el fuego a bajo y cocina hasta que el arroz esté suave y el líquido se haya absorbido, entre 20 y 25 minutos. 3. Corta 1 chile poblano en rajas. Sirve el arroz y adorna con rajas de chile poblano.

