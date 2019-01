Gelatina arcoíris Average Ratings from Allrecipes Mexico (2) Tiempo Total 8 H 20 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 20 Min Porciones 12 Esta receta combina siete sabores y colores en una gelatina tan agradable como el arcoíris. Perfecta para toda ocasión. Ingredientes 85 gramos de gelatina en polvo sabor uva

85 gramos de gelatina en polvo sabor limón

85 gramos de gelatina en polvo sabor naranja

85 gramos de gelatina en polvo sabor fresa

85 gramos de gelatina en polvo sabor cereza 85 gramos de gelatina en polvo sabor mango

85 gramos de gelatina en polvo sabor piña

9 tazas de agua hirviendo

1 1/2 tazas de leche evaporada Cómo hacerlo 1. Prepara en recipientes separados las gelatinas de uva, limón, naranja y fresa, mezclando cada una con 1 1/2 tazas de agua hirviendo. Deja enfriar. 2. Aparte, prepara también en recipientes separados las gelatinas de cereza, mango y piña, mezclando cada una con 1 taza de agua hirviendo. Deja enfriar y agrega 1/2 taza de leche evaporada a cada gelatina. 3. Vierte la gelatina de uva dentro de un molde de 33×23 centímetros. Refrigera hasta que se haya cuajado. Vierte sobre ésta la gelatina de cereza y refrigera de nuevo hasta que se haya cuajado. Repite el procedimiento con las gelatinas de limón, mango, naranja, piña y fresa, permitiendo que cada gelatina se cuaje antes de agregar la otra. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.