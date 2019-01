Plátanos machos al horno Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 12 Estos plátanos se cuecen al horno cubiertos de mantequilla y azúcar hasta que quedan ligeramente dorados. Un postre fácil y rápido. Ingredientes 6 plátanos machos maduros, pelados y partidos por mitad a lo largo

3 barritas (270 gramos) de mantequilla, en trozos

3 tazas de azúcar Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 180° centígrados y engrasa una charola para hornear. 2. Acomoda los plátanos, sin encimar, en la charola engrasada. Distribuye encima los trozos de mantequilla y espolvorea el azúcar. Hornea hasta que los plátanos estén suaves y ligeramente dorados.

