Salsa ranchera con orégano Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Jitomates pelados y picados, cebolla, ajo y chiles serranos sazonados con orégano, aceite de oliva y jugo de limón. Deliciosa en quesadillas, tacos y frijoles de la olla. Ingredientes 2 jitomates grandes

Cubos de hielo

½ cebolla, picada

2 dientes de ajo, picados

2 chiles serranos, picados 1 pizca de orégano fresco picado

1 cucharada de aceite de oliva

½ limón, su jugo

Sal, al gusto Cómo hacerlo 1. Hierve agua en una olla chica y sumerge los jitomates durante 30 segundos. Retíralos inmediatamente del agua hirviendo y colócalos en un recipiente con agua con hielo; pélalos y pícalos finamente. Mézclalos con el resto de los ingredientes.

