Arroz hindú con comino Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 3 Este arroz frito estilo hindú es delicioso. Se lleva muy bien con el curry. Ingredientes 220 g de arroz basmati

600 ml de agua

sal al gusto

2 cucharadas (40 ml) de aceite vegetal

1 cebolla picada

1 cucharada de semillas de comino 5 granos de pimienta negra

1 hoja de laurel

1 cucharadita de azúcar

¼ cucharadita de canela molida

1. Lava bien el arroz. Calienta el aceite en un sartén anti-adherente o wok. Agrega las cebollas y fríe hasta que tomen un color dorado. Saca las cebollas del sartén y reserva. Deja el aceite en el sartén. 2. En el mismo aceite, fríe el comino, granos de pimienta y hoja de laurel durante unos segundos. 3. Agrega el arroz y azúcar y revuelve lentamente. Fríe el arroz hasta que se dore. Agrega la canela, clavo de olor, agua y deja que suelte el hervor. 4. Baja el fuego, tapa y cocina a fuego lento hasta que el arroz se esté cocido y el agua se haya evaporado. El arroz no debe estar pegajoso. Espolvorea la cebolla al servir.

