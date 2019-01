Chimichangas de Sonora Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 9 Tortillas de harina rellenas de frijoles refritos con chile jalapeño y queso. Tuéstalas ligeramente en el comal o dóralas en aceite. Ingredientes 4 jitomates

¼ de taza de agua

1 diente de ajo

2 cucharadas de aceite

1 ½ cebollas, picadas 1 lata (220 gramos) de chiles jalapeños en rajas, escurridos y picados

2 tazas de frijoles refritos

Sal, al gusto

18 tortillas de harina chicas

1 taza de queso seco rallado Cómo hacerlo 1. Licúa los jitomates con el agua y el ajo. Cuela. 2. Calienta el aceite en un sartén a fuego medio y sofríe la cebolla junto con el chile jalapeño hasta que ésta se vea transparente, agrega el licuado de jitomate, sazona con sal y cocina hasta que cambie de color y se espese un poco. Añade los frijoles refritos, mezcla bien y cocina durante unos minutos hasta que todo se haya calentado. Retira del fuego y deja enfriar. 3. Calienta ligeramente las tortillas de harina, agrega en el centro de cada una partes iguales del guiso de frijoles y espolvorea con queso. Dobla los cuatro extremos de las tortillas formando ‘paquetitos’ cuadrados. Calienta las chimichangas en el comal caliente dejando que se tuesten por ambos lados. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.