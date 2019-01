Croquetas de pescado y papa Tiempo Total 1 H Tiempo Activo Tiempo Prep 1 H Porciones 6 Croquetas de puré de papa rellenas de un guiso de pescado con jitomate y perejil. Sirve estas croquetas con una ensalada fresca. Ingredientes 4 papas, peladas y en trozos

2 filetes de pescado

Sal y pimienta, al gusto

2 huevos

Aceite vegetal 1 diente de ajo, picado

1 jitomate, picado

1 cucharada de hojas de perejil picadas

1 taza de pan molido Cómo hacerlo 1. Cuece las papas en agua hirviendo con sal hasta que estén bien suaves, aproximadamente 20 minutos. Escurre las papas cocidas y machácalas hasta hacerlas puré. Agrega 1 huevo, mezcla bien y sazona con sal y pimienta. 2. Mientras, coloca los filetes de pescado en una olla con agua y sal y cuécelos a fuego medio hasta que puedas desmenuzarlos fácilmente con un tenedor, aproximadamente 10 minutos. Permite que se enfríen completamente y desmenúzalos. 3. Calienta 1 cucharada de aceite en un sartén a fuego medio-bajo, sofríe el ajo hasta que se vea transparente y añade el pescado desmenuzado, jitomate y perejil. Sazona con sal y cocina, moviendo constantemente, hasta el líquido del jitomate se haya evaporado. Apaga y permite que se enfríe un poco. 4. Forma bolitas de puré de papa del tamaño de un limón, ahueca el centro de cada una, rellénalas con el guiso de pescado y trabájalas con tus manos para cubrir el hueco y evitar que se salga el relleno. 5. Bate el huevo restante en un plato hondo. Humedece las bolitas con el huevo, pásalas por el pan molido de forma que se cubran completamente y fríelas en un sartén aceite bien caliente hasta que se hayan dorado uniformemente.

