Mantequilla picosa Tiempo Total 5 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 5 Min Porciones 3 Esta receta mezcla la mantequilla con salsa picante, páprica, sal y pimienta. Disfrútala con tu pan a la hora de la comida o la cena. Ingredientes 1/2 barrita (45 gramos) de mantequilla a temperatura ambiente

½ cucharadita de páprika

1 cucharadita de salsa picante de botella

Sal y pimienta, al gusto Cómo hacerlo 1. Coloca todos los ingredientes en un tazón pequeño y bate con un batidor de globo hasta obtener una mezcla homogénea. Coloca la mantequilla dentro de un moldecito de vidrio, cubre y refrigera hasta que quede bien firme. Unta sobre rebanadas de baguette, bolillo o pan rústico. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.