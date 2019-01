Ciruelas envinadas Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo 8 Min Tiempo Prep 7 Min Porciones 4 Ciruelas pasas deshuesadas y cocidas en vino tinto con canela y clavos de olor. Este postre se sirve frío y con crema batida. Ingredientes 20 ciruelas pasas deshuesadas

1 taza de vino tinto

1 raja de canela

2 clavos de olor

1. Coloca las ciruelas, vino, canela y clavos de olor en una olla pequeña a fuego suave. Deja que hierva dudrante 5 minutos o hasta que las ciruelas estén suaves. Permite que la mezcla se enfríe y desecha la canela y los clavos. 2. Sirve las ciruelas en cuatro copas o moldes de vidrio individuales y adorna cada una con 1 cucharada de crema batida.

