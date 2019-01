Galletas rellenas de mermelada Average Ratings from Allrecipes Mexico (2) Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 30 Min Porciones 48 Galletas de mantequilla rellenas de tu mermelada de fruta favorita. Una receta de galletas tan fácil como sabrosa. Ingredientes 3/4 taza de mantequilla a temperatura ambiente

2 tazas de harina

1/2 taza de azúcar

2 yemas de huevo

4 cucharadas de leche

1/4 taza de extracto de vainilla

2/3 taza de mermelada de fruta Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 170° centírados y engrasa y enharina un par de charolas para hornear. 2. Coloca la mantequilla, harina, azúcar, yemas, leche y extracto de vainilla en un tazón grande; mezcla hasta obtener una masa manejable. Si es necesario agrega un poco de harina o leche para alcanzar la consistencia adecuada. 3. Enharina tus manos y forma bolitas de masa del tamaño de una nuez. Acomódalas separadas entre sí en las charolas engrasadas. Presiona con dedo el centro de cada bolita y rellena el hueco con la mermelada. 4. Hornea hasta que la base de las galletas se haya dorado, aproximadamente 10 minutos. Retira del horno y deja enfriar antes de servir. Almacena en un recipiente bien tapado.

