Carne de res con chiles Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 4 Trozos de pulpa de res en una salsa de jitomate con 2 chiles. Acompaña este platillo con frijoles refritos. Sencillo, pero sabroso. Ingredientes 2 chiles mulatos, desvenados y sin semillas

2 chiles anchos, desvenados y sin semillas

2 jitomates grandes

1 diente de ajo

½ cebolla

Sal, al gusto

3 cucharadas de aceite

½ kilo de pulpa suave de res, en cubos Cómo hacerlo 1. Asa los chiles en un comal a fuego medio, cuidando que no se quemen. Colócalos dentro de una olla junto con los jitomates, cúbrelos con agua y deja que hiervan hasta que estén suaves. Licúa chiles y jitomates junto con el ajo, cebolla, sal y un poco de agua. Cuela. 2. Calienta 1 cucharada de aceite en una cacerola a fuego medio-bajo y fríe la salsa anterior durante unos minutos hasta que los sabores se hayan integrado. 3. Aparte, calienta 2 cucharadas de aceite en un sartén a fuego medio-alto. Salpimienta la carne y fríela en el aceite caliente hasta que se haya dorado ligeramente. Agrégala a la cacerola con la salsa, tapa, reduce el fuego a bajo y cocina hasta que la carne esté suave. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.