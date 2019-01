Pollo con mango Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 1 H 10 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 4 Trozos de pechuga de pollo marinados en salsa de soya con mango y ron. Una receta de pollo con el balance perfecto entre dulce y salado. Ingredientes 2 pechugas de pollo sin piel y sin hueso, cortadas en cubos

6 cucharadas de aceite

6 cucharadas de salsa de soya

2 mangos grandes, pelados y en cubos

2 cucharadas de ron

Sal y pimienta, al gusto Cómo hacerlo 1. Licúa 3 cucharadas de aceite, salsa de soya, la pulpa de ½ mango, ron, sal y pimienta. Vierte dentro de un recipiente y agrega la pechuga en cubos. Marina durante por lo menos 30 minutos dentro del refrigerador. Escurre y reserva la marinada. 2. Calienta el resto del aceite en una cacerola grande a fuego medio-alto y fríe los trozos de pechuga, sin dejar de mover, hasta que se hayan dorado. Vierte encima la marinada reservada y agrega el resto del mango. Tapa la cacerola, reduce el fuego a bajo y cocina hasta que el pollo se haya cocido por completo, aproximadamente 15 minutos. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.