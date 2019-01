Pescado frío en salsa de cilantro Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Trozos de pescado blanco cocido, frío y en una salsa de cilantro con chile serrano, cebolla y jugo de limón. Delicioso sobre tostadas o galletas saladas. Ingredientes 2 filetes gruesos de pescado blanco

3 limones, su jugo

1 cucharada de jugo sazonador (p. ej. Maggi®)

1 taza de hojas de cilantro picadas

½ cebolla chica, picada

Enjuaga los filetes de pescado y sécalos con toallas o servilletas de papel. Colócalos en una cacerola y agrega agua suficiente como para cubrirlos (no más) y un poco de sal. Deja que el líquido hierva SUAVEMENTE a fuego medio durante 10 minutos o hasta que puedas desmenuzarlos fácilmente con un tenedor. Escurre los filetes de pescado y colócalos dentro del refrigerador para que se enfríen. 2. Mezcla el jugo de limón, jugo sazonador, cilantro, cebolla y chiles serranos. Saca el pescado frío del refrigerador, córtalo en cubos e incorpóralo con cuidado a la salsa anterior. Acompaña con tostadas o galletas saladas.

