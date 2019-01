Espárragos con queso crema Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 3 Esparragos "al dente" bañados en una rica salsa de queso crema con yemas de huevo y un toque de limón. Ingredientes 1 manojo de espárragos

Sal, al gusto

100 gramos de queso crema a temperatura ambiente

2 yemas de huevo

1. Lava los espárragos y corta el extremo fibroso del tallo. Acomoda los espárragos parados en una olla con 7 centímetros de agua hierviendo con sal. Tapa la olla y cocina los espárragos hasta que estén suaves, pero aún firmes, aproximadamente 8 minutos. 2. Mientras, mezcla el queso crema, yemas de huevo y jugo de limón; cuece a baño María hasta obtener una salsa espesa, aproximadamente 5 minutos. Sazona con sal. 3. Escurre los espárragos cocideos y sírvelos tibios bañados en la salsa de queso.

