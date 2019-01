Canapés de jamón básicos Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 8 Prepara estos canapés en cuestión de minutos o utiliza esta receta como base para crear diferentes versiones de la misma agregando otros ingredientes. Ingredientes 8 rebanadas de pan de caja blanco

2 cucharadas de mayonesa

8 rebanadas delgadas de jamón Cómo hacerlo 1. Corta las orillas del pan con un cuchillo filoso y adelgaza las rebanadas con la ayuda de un rodillo. Úntalas con mayonesa y agrega encima una rebanada de jamón, enrolla y corta en rebanadas 1 1/2 centímetros de grueso. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.