Muffins rápidos con pasas Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 12 Estos muffins o panquecitos con pasas se preparan rápidamente en la licuadora y se hornean solo durante 20 minutos. Estarán listos en menos de lo que canta un gallo. Ingredientes 2 huevos

1 lata (397 gramos) de leche condensada

1 cucharadita de polvo para hornear

1 ½ tazas de harina

3 cucharadas de harina extra

½ taza de pasas

1. Precalienta el horno a 170° centígrados y coloca los capacillos de papel en moldes para muffin o flaneras individuales. 2. Licúa los huevos, leche condensada, polvo para hornear y 1½ taza de harina, solo hasta incorporar. Vierte dentro de un tazón. 3. Enharina las pasas con 3 cucharadas de harina y envuélvelas en la masa. 4. Coloca los capacillos de papel en los moldes para muffins o en flaneras individuales y distribuye la mezcla entre los mismos llenándolos hasta la mitad. Hornea en el horno precalentado hasta que se hayan dorado ligeramente y al picarlos con un palillo éste salga seco, aproximadamente 20 minutos.

