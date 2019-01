Cazuela de frutas Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 8 Rebanadas de piña y gajos de manzana se cuecen a fuego lento en jugo de naranja natural y con un toque de piloncillo. Ingredientes 1 piña chica, pelada y rebanada

2 manzanas, peladas y partidas en gajos

½ taza de trocitos de piloncillo

1 taza de jugo de naranja natural

2 cucharadas de pasitas Cómo hacerlo 1. Coloca las rebanadas de piña en el fondo de una cazuela de barro o cacerola amplia. Coloca encima los gajos de manzana y espolvorea con los trocitos de piloncillo. Vierte el jugo de naranja sobre las frutas así como cualquier jugo que haya soltado la piña al ser cortada. Distribuye las pasitas encima. 2. Tapa la cazuela y cocina a fuego muy bajo hasta que las frutas estén bien suaves, aproximadamente 30 minutos. Sirve este postre tibio o frío.

