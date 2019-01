Dulces de cacahuate con leche Tiempo Total 1 H 20 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 20 Min Porciones 8 Bolitas de crema de cacahuate con leche en polvo y miel de abeja, cubiertas de una mezcla de cacahuate y pasas. Ingredientes ½ taza de pasas picadas

½ taza de cacahuates, pelados y picados

½ taza de crema de cacahuate

½ taza de miel de abeja

1. Mizcla las pasas y cacahuates picados en un plato hondo. 2. Aparte, mezcla la crema de cacahuate con la miel e incorpora poco a poco la leche en polvo hasta tener una mezcla homogénea. Humedece tus manos y forma bolitas de el tamaño de una nuez. Revuelca las bolitas en la mezcla de pasa y cacahuate. Acomoda las bolitas, sin encimar, en una charola. Refrigera durante por lo menos 1 hora antes de servir.

