Hummus de jalapeño Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 8 La receta tradicional, pero con un poco de jalapeño para quienes gustan de las botanas picantes. Cómelo con pan pita tostado. Ingredientes 1 lata (400 gramos) de garbanzos,

50 grs de chiles jalapeños en vinagre

2 cucharadas de tahina (pasta de ajonjolí)

3 dientes de ajo

1 ½ cucharadas de jugo de limón

½ cucharadita de comino molido

1. Coloca los garbanzos junto con los chiles jalapeños, tahini, ajo y jugo de limón en una licuadora o procesador de alimentos. Sazona con comino, sal y pimienta. 2. Licúa y agrega la cantidad necesaria del vinagre de los chiles jalapeños hasta obtener una consistencia cremosa.

