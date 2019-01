Aderezo de naranja y mostaza Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Jugo y ralladura de naranja con mostaza, sal y pimienta. Un aderezo ligero ideal para ensaladas de lechuga o de fruta. Ingredientes 2 naranjas, su ralladura y jugo

2 cucharaditas de mostaza

Sal y pimienta, al gusto

1. Mezcla la ralladura y jugo de naranja con la mostaza hasta obtener una mezcla homogénea. Sazona con sal y pimienta. Si el aderezo está un poco agrio, añade el azúcar.

