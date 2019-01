Aderezo de mayonesa con nuez Tiempo Total 5 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 5 Min Porciones 4 Una mezcla de mayonesa, crema y nuez que resaltará el sabor de tus ensaladas frescas o verduras al vapor. Ingredientes ½ taza de mayonesa

½ taza de crema

3 cucharadas de nueces picadas

Sal y pimienta, al gusto Cómo hacerlo 1. Licúa todos los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea.

