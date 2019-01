Pepinos rellenos de requesón Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Mitades de pepino sin semillas rellenas de requesón con cebollín y con un toque de limón y páprika. Una receta sencilla, pero sabrosa. Ingredientes 3 pepinos medianos, pelados y partidos por mitad a lo largo

2 tazas de requesón

2 cucharadas de leche

2 cucharadas de cebollín picado

1 limón, su jugo

2 cucharadas de aceite de oliva

1. Lava y pela los pepinos, rebánalos a lo largo y retírales, con cuidado, las semillas, para dejarlos ahuecados, como canoas. Apártalos. 2. Mezcla el requesón con la leche y el cebollín. Retira con una cuchara las semillas de los pepinos y reemplázalas con la mezcla anterior. Acomoda los pepinos rellenos en un platon, cubre con plástico y refrigéralos hasta antes de servir. 3. Saca los pepinos del refrigerador. Mezcla el jugo de limón con el aceite de oliva; rocía los pepinos con la mezcla y espolvoréalos con sal y páprika.

