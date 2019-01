Sangrita mixta Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 10 Esta receta de sangrita mezcla jugos de jitomate, naranja y limón con un poco de salsa picante de botella. La compañera favorita del tequila. Ingredientes 2 tazas de jugo de naranja natural

1 taza de jugo de jitomate

1/2 taza de jugo de limón

1/4 taza de salsa picante de botella

Sal, al gusto (opcional) Cómo hacerlo 1. Mezcla todos los ingredientes en una jarra o frasco con tapadera. Refrigera durante unas horas y sirve bien fría con su tequila a un lado. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.