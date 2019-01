Chocolate caliente Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 13 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 3 Min Porciones 4 El secreto de un buen chocolate es cocinarlo a la temperatura adecuada y formar la espuma con el molinillo. Ingredientes 1 litro de leche

1. Calienta la leche junto con el chocolate en una olla mediana a fuego medio. Mueve con un molinillo hasta que el chocolate se haya desbaratado y disuelto. Baja la flama en cuanto la leche empiece a burbujear para evitar que hierva. Bate con el molinillo cerca de la superficie para formar espuma. Sirve inmediatamente.

