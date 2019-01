Gorditas de queso fresco Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 8 Gorditas de maíz rellenas de queso fresco y fritas en aceite bien caliente. Sírvelas con tu salsa favorita y acompáñalas con frijoles refritos. Ingredientes 1 kilo de masa de maíz

125 gramos de harina de maíz

Sal, al gusto

½ kilo de queso fresco

2 tazas de aceite de maíz Cómo hacerlo 1. Coloca la masa en un recipiente grande junto con la harina de maíz y la sal, agrega un poco de agua y amasa, agregando más agua si es necesario, hasta obtener una pasta manejable. Forma bolitas del tamaño deseado, rellénalas con queso fresco y presiónalas entre tus manos para aplanarlas un poco. 2. Calienta el aceite en un sartén a fuego medio-alto y fríe las gorditas hasta que se hayan cocido por dentro y dorado por fuera. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.