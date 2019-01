Fondue de queso con jalapeño Tiempo Total 27 Min Tiempo Activo 12 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 Una receta de fondue a la mexicana. Queso Chihuahua con cebolla acitronada y chile jalapeño. Se sirve con cubos de bolillo tostado o hasta totopos de maíz. Ingredientes 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen

1 cebolla, finamente picada

2 chiles jalapeños, sin semillas y picados

1/3 de taza de media crema

1 taza de queso Chihuahua rallado

2 bolillos o 1/2 baguette, tostados y en cubos Cómo hacerlo 1. Calienta el aceite en una cacerola mediana a fuego medio, agrega la cebolla y el chile y cocina hasta que se vean transparentes. Reduce el fuego, añade la crema y el queso; cocina, sin dejar de mover y evitando que hierva, hasta que el queso se haya derretido. 2. Sirve con los cubos de pan y mantén la mezcla caliente a fuego suave sobre una parrilla eléctrica u olla de fondue. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.