Salsa picante con caldo de res Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 Una reducción de caldo de res con vino blanco, chile serrano, perejil y un toque de limón. La compañera perfecta de un buen corte de carne. Ingredientes 2 tazas de caldo de res

2 cucharadas de vino blanco

3 chiles serranos

1 cucharada de perejil picado

3 dientes de ajo picados 1 pizca de tomillo seco

1 hoja de laurel

Sal, al gusto

2 cucharadas de aceite de oliva

1 limón, su jugo Cómo hacerlo 1. Coloca el caldo de res y el vino blanco en una cacerola chica a fuego medio y cuando empiece a hervir, reduce a fuego medio de forma que hierva suavemente. Cocina hasta que se haya reducido a la mitad. 2. Mientras, asa los chiles serranos en un sartén caliente hasta que se hayan quemado uniformemente. Pélalos, quítales las semillas y pícalos finamente. 3. Cuando la salsa se haya reducido, apaga y agrega los chiles, perejil, ajo, tomillo y laurel. Sazona con sal y deja enfriar. Una vez fría, justo antes de servir, agrega a la salsa el aceite de oliva y el jugo de limón. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.