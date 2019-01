Ternera en salsa de perejil Tiempo Total 2 H 30 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Bisteces delgados de ternera macerados en vinagre de manzana, asados y servidos en una salsa de perejil, ajo y aceite de oliva, similar al chimichurri argentino. Ingredientes 1 kilo de bisteces de ternera delgados

Sal y pimienta, al gusto

3 tazas de vinagre de manzana

1/4 taza de aceite de oliva

6 dientes de ajo picados

2 tazas de hojas de perejil Cómo hacerlo 1. Salpimienta los bisteces, colócalos en un recipiente y vierte el vinagre encima; déjalos reposar durante 2 horas. 2. Calienta el aceite de oliva en un sartén a fuego medio-bajo y sofríe el ajo hasta que se vea transparente, luego agrega las hojas de perejil y espolvorea con sal. Cocina durante 1 o 2 minutos. 3. Escurre los bisteces de ternera y ásalos en el sartén o la parrilla al término deseado.

