Filetes de res al vapor Tiempo Total 29 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 14 Min Porciones 6 Filetes de res bien delgados cocidos prácticamente al vapor sobre una cama de cebolla y jitomate. Sirve con frijoles o arroz. Ingredientes 1 kilo de filetes delgados de res, ligeramente aplanados

1 kilo de jitomates, rebanados

2 cebollas, rebanadas

3 dientes de ajo, rebanados

2 cucharadas de aceite 1 hoja de laurel, triturada

1 pizca de orégano seco molido

1 pizca de tomillo

2 cucharadas de vinagre

Calienta el aceite en un sartén amplio a fuego medio y sofríe la cebolla junto con el ajo hasta que se vean transparentes, luego agrega el jitomate y reduce el fuego a lo más bajo. Acomoda encima los filetes de res y espolvorea con laurel, orégano y tomillo. Rocía con vinagre, tapa bien y cocina hasta que la carne se haya cocido, aproximadamente 15 minutos. 2. Revisa de vez en cuando y agrega agua si es necesario para evitar que se queme. Sazona con sal y pimienta una vez que los bisteces se hayan cocido. Sirve inmediatamente.

