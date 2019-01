Salsa de jalapeños en vinagre Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Jitomate, cebolla y rajas de chile jalapeño en vinagre hacen de esta salsa mexicana una verdaderamente especial. Sirve con carnes asadas y frijoles de la olla. Ingredientes 2 jitomates, picados

½ cebolla chica, picada

Rajas de chiles jalapeños en vinagre, escurridas

1 cucharada de vinagre de jalapeño

1. Pica los jitomate, cebolla y chiles jalapeños y mézclalos en un recipiente pequeño. Añade el vinagre de jalapeño y sazona con sal al gusto.

