Salsa de estragón con yemas Tiempo Total 13 Min Tiempo Activo 8 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 8 Yemas de huevo y estragrón son los protagonistas de esta salsa que es ideal para servir sobre filetes de pescado o pollo al carbón. Ingredientes 1/2 barrita (45 gramos) de mantequilla

1 cucharada de harina

1 cucharadita de estragón picado

2 tazas de agua

2 cucharadas de vinagre

Sal y pimienta, al gusto

2 yemas de huevo Cómo hacerlo 1. Calienta la mantequilla en un sartén a fuego medio, agrega la harina y cocina, moviendo constantemente, hasta que se haya dorado un poco. Añade entonces el estragón, agua, vinagre, sal y pimienta; mezcla bien, reduce el fuego a lo más bajo y cocina durante unos minutos hasta que la harina haya terminado de cocerse y la salsa se haya espesado. Apaga. 2. Coloca las yemas en un tazón pequeño, bátelas ligeramente y agrega cucharaditas de la salsa caliente, batiendo después de cada adición, hasta obtener una mezcla tibia y homogéna; incorpóralas a la salsa y rectifica la sazón. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

