Salsa de limón y leche Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo 6 Min Tiempo Prep 4 Min Porciones 4 Salsa de limón con leche, mantequilla y un toque de nuez moscada. Sirve esta salsa especial sobre pollo o pescado a la plancha. Deliciosa también sobre verduras al vapor. Ingredientes 1 taza de leche

1 1/2 cucharadas de mantequilla

1 cucharada de harina

1 pizca de pimienta molida

1 pizca de nuez moscada molida

Sal, al gusto

Calienta la leche junto con la mantequilla en una olla chica a fuego suave. Cuando la mantequilla se haya derretido, añade la harina, pimienta, nuez y sal. Deja que hierva suavemente hasta que se espese un poco, aproximadamente 4 minutos. Apaga, agrega el jugo de limón y rectifica la sazón.

