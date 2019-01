Pollo con tocino Tiempo Total 1 H 5 Min Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 6 Las piezas de pollo se doran con, tocino, ajo y cebollas cambray antes de bañarse en vino blanco para terminar de cocinarse lentamente. Una deliciosa combinación de sabores. Ingredientes 1 pollo sin piel, cortado en piezas

Sal y pimienta, al gusto

1 cucharada de aceite

¼ de kilo de tocino o jamón, picado

4 dientes de ajo ½ kilo de cebollitas cambray, sin rabo

2 zanahorias, picadas

2 tazas de vino blanco

1 pizca de hierbas de olor Cómo hacerlo 1. Enjuaga las piezas de pollo, sécalas con servilletas de papel y sazónalas con sal y pimienta. 2. Calienta el aceite en una cacerola grande a fuego medio y fríe el tocino hasta que se haya dorado, aproximadamente 8 minutos. Incorpora las piezas de pollo y dóralas ligeramente por ambos lados. Reduce el fuego a bajo y añade el ajo, cebollas cambray y zanahoria, sofríe hasta que la cebolla se vea transparente. 3. Añade el vino tinto, hierbas de olor y sal. Tapa y cocina al fuego más bajo hasta que el pollo se haya cocido completamente, aproximadamente 30 minutos. Si es necesario, agrega agua a cucharadas de vez en cuando para evitar que se queme. Retira los dientes de ajo antes de servir.

