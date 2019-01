Pescado escalfado en salsa de perejil Tiempo Total 23 Min Tiempo Activo 13 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 El pescado se cuece a fuego lento en agua y se sirve bañado en una salsa sencilla de perejil con aceite de oliva. Un platillo rápido y saludable. Ingredientes 4 filetes de pescado

Sal, al gusto

5 cucharadas de aceite de oliva

2 dientes de ajo

15 ramas de perejil, sus hojas

Pimienta y comino molidos, al gusto

1. Enjuaga los filetes, sécalos con servilletas o toallas de papel y colócalos en una cacerola. Cúbrelos con agua, agrega sal y cocina a fuego medio hasta que el agua empiece a burbujear lentamente. Ajusta el fuego para evitar que hiervan y cocina hasta que el pescado se vea opaco y pueda desmenuzarse fácilmente con un tenedor, entre 8 y 10 minutos dependiendo del grosor. 2. Mientras, calienta 1 cucharada de aceite en sartén a fuego medio-bajo y sofríe el ajo junto con las hojas de perejil, pimienta y comino, retira del fuego y licúa con el resto del aceite y el vinagre; sazona con sal. 3. Escurre los filetes cocidos y sírvelos inmediatamente cubiertos con la salsa de perejil.

