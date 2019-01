Salsa de dos chiles Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 2 Chile ancho, chile chipotle adobado y especias en una salsa que se sazona en aceite de oliva. Sirve sobre filetes de pescado o pollo a la plancha. Ingredientes 2 chiles ancho

Chipotle adobado, al gusto

1 hoja de laurel

3 pimientas negras

2 dientes de ajo

1 pizca de orégano seco

2 cucharadas de aceite de oliva

Remoja el chile en agua hirviendo hasta que quede bien suave, aproximadamente 25 minutos. Licúalo junto con resto de los ingredientes y 1/4 taza del agua de remojo. Cuela la salsa y sofríela a fuego suave en un sartén con el aceite de oliva caliente hasta que los ingredientes se hayan integrado. Si es necesario, agrega un poco más de agua.

