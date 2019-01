Huevos rellenos Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 10 Mitades de claras de huevo duro rellenas de una mezcla de yema de huevo con mantequilla, pan molido y perejil. Ingredientes 10 huevos

2 cucharadas de mantequilla

½ litro de leche

Sal y pimienta, al gusto

50 gramos de pan molido

1 cucharada de perejil picado Cómo hacerlo 1. Coloca los huevos en una olla amplia, sin encimar, y cúbrelos completamente con agua. Tapa la olla y deja que hierva a fuego alto. Cuando el agua esté hirviendo, retira la olla del fuego y deja que los huevos reposen en el agua caliente durante 15 minutos. Escurre el agua caliente y enfría los huevos en un recipiente con agua con hielo y bajo el chorro de agua fría. 2. Pela los huevos ya fríos y córtalos por mitad, a lo largo. Retira las yemas y acomoda las mitades de clara en una charola. 3. Calienta la mantequilla en una cacerola pequeña a fuego suave, agrega las yemas de huevo, machácalas y mézclalas con el resto de los ingredientes; cocina, moviendo de vez en cuando, hasta que la mezcla esté bien espesa. Permite que se enfríe, colócala dentro de una manga pastelera y rellena las claras. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.